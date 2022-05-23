أمن الخميسات يشهر سلاحه لتوقيف شخص “حطّم” سيارات بالشارع العام

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، صباح اليوم الاثنين 23 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 24 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسكر العلني البين وإلحاق خسائر مادية بممتلكات عمومية وخاصة وحيازة السلاح الأبيض.

وكانت مصالح الشرطة بمدينة الخميسات قد توصلت صباح يومه الاثنين، بإشعار حول تورط شخص في حالة سكر متقدمة في إلحاق خسائر مادية بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام، وهو ما استدعى التدخل الفوري لدورية للشرطة التي واجهها المشتبه فيه بمقاومة عنيفة بواسطة سكينين.

وقد اضطر مفتش شرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لدفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه، وذلك بعدما تعمد إلحاق خسائر مادية بسيارة الشرطة وتعريض سلامة الشرطيين للخطر.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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