سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء يواصلون تعقب أصحاب النقل عبر التطبيقات

هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم تجد المحاولات التي تقوم بها سلطات ولاية الدار البيضاء لرأب الصدع بين مهنيي النقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة الحجم و كذا أصحاب النقل عبر التطبيقات الذكية.

و شهد الاجتماع الذي نظم مؤخرا بولاية الجهة مشادات قوية بين الطرفين و ذلك بعدما رفضت التمثيليات النقابية لمهنيي الطاكسيات الحمراء حضور أي ممثل عن أصحاب النقل بالتطبيقات.

و موازاة مع ذلك، واصل بعض أصحاب سيارات الأجرة الحمراء مطارداتهم و معاكساتهم لسيارات نقل التطبيقات، حيث لا يكاد يخلو يوم واحد من المشاداة بين الطرفين والتي جلها ينتهي في مخفر الشرطة.

و يعمد بعض سائقي الطاكسيات الصغيرة الحجم للاصطفاف في مجموعات و يقومون بمطاردة أي شخص يتضح لهم أنه ينقل الزبناء بسيارته الخاصة عبر إحدى التطبيقات التي باتت تقدم خدمات بديلة لساكنة الدار البيضاء في ظل أزمة النقل الخانقة.

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