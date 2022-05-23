سائقو سيارات الأجرة بالبيضاء يواصلون تعقب أصحاب النقل عبر التطبيقات

2022-05-23 / 11:10
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

لم تجد المحاولات التي تقوم بها سلطات ولاية الدار البيضاء لرأب الصدع بين مهنيي النقل عبر سيارات الأجرة الصغيرة الحجم و كذا أصحاب النقل عبر التطبيقات الذكية.

و شهد الاجتماع الذي نظم مؤخرا بولاية الجهة مشادات قوية بين الطرفين و ذلك بعدما رفضت التمثيليات النقابية لمهنيي الطاكسيات الحمراء حضور أي ممثل عن أصحاب النقل بالتطبيقات.

و موازاة مع ذلك، واصل بعض أصحاب سيارات الأجرة الحمراء مطارداتهم و معاكساتهم لسيارات نقل التطبيقات، حيث لا يكاد يخلو يوم واحد من المشاداة بين الطرفين والتي جلها ينتهي في مخفر الشرطة.

و يعمد بعض سائقي الطاكسيات الصغيرة الحجم للاصطفاف في مجموعات و يقومون بمطاردة أي شخص يتضح لهم أنه ينقل الزبناء بسيارته الخاصة عبر إحدى التطبيقات التي باتت تقدم خدمات بديلة لساكنة الدار البيضاء في ظل أزمة النقل الخانقة.

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