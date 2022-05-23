بعد بلجيكا.. بريطانيا تحدد 21 يوم عزل لمن خالط مصابا ب”جدري القرود”

هبة بريس - وكالات

أعلنت بريطانيا عن تحديد 21 يوم عزلٍ لمن خالط عن قرب مصاباً بالمرض.

وشددت الحكومة البريطانية على أن الأطفال هم الفئة الأكثر عرضة للخطر، موضحة أنه سيتم تأكيد مزيد من الإصابات خلال الفترة القادمة، وذلك بعدما كشفت مسؤولة بوكالة الأمن الصحي في البلاد، أن المملكة المتحدة تسجل إصابات يومية جديدة.

كما حذّرت الإرشادات المحدثة الصادرة عن وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة، أولئك المعرضين لخطر الإصابة بالعدوى بالابتعاد عن النساء الحوامل والأطفال دون سن 12 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة.

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