الجامعة تبرمج مباريات ربع كأس العرش هذا الأسبوع و الديربي يتأجل لوقت لاحق
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج مباريات دور ربع نهائي كأس العرش لهذا الموسم و ذلك من خلال برمجة بعض مباريات هذا الدور نهاية الأسبوع الحالي.
و حسب بلاغ نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فقد تقرر إجراء مبارتين اثنتين عن هذا الدور مع تأجيل مبارتين اثنتين لوقت لاحق.
و سينازل فريق المغرب الفاسي نظيره يوسفية برشيد يوم السبت القادم بداية من الساعة الثامنة مساءا بالمركب الرياضي الكبير بفاس، فيما ديربي الرباط بين الفتح الرياضي و اتحاد تواركة سيجرى بملعب مولاي الحسن يوم الأحد بداية من الخامسة و النصف.
و تم تأجيل ديربي البيضاء بين الوداد و الرجاء و كذا مباراة جمعية المنصورية و نهضة بركان حتى وقت لاحق بسبب التزامات الوداد بالنهائي القاري و كذا لتزامن نهاية الأسبوع مع مباراة بركان المؤجلة في البطولة الاحترافية.
19 تعليقات
ما يعيب اللاعبين العرب الذين يسجلون طريقة فرحتهم تحس انهم يقاتلون اصحابهم ولا يفرحون معهم ومنهم من يفر ويهرب ويجري عقلية هاوية وليس احترافية..
متى يصبح لذينا معلقين رياضيين في المستوى .يجعلك تحس انك في الملعب وليس امام التلفاز ارتقاء الجمهور ..
رغم عدم تحديد الجامعة لتاريخ الدربي بين الرجاء والوداد اقولها الرجاء العالمي احسن فرقة في المغرب ..
إدارة الملعب هي المسؤولة مباشرة ثم الجامعة يجب منع القاصرين من دخول الملاعب لتفادي سيناريو الشغب داخل الملاعب..
ما أرادوه من فتح الملاعب وصلوا إليه التناطح بين الشباب المفتقد للوعي والتقافة في جميع المجالات شباب نسي همومه الضرورية في الحياة ودهب للملاعب من أجل إفراغ نزوته الوحشية في التخريب والتكسير ..
اين هي الروح الرياضية ؟ لا يمكن لنا التقدم الى الأمام ولا يمكن لنا ان نذهب بعيدا الا اذا كان لدينا الحس والروح الرياضية..
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من أي أنواع البشر هدا يجب توقيف نهائي عن حظور اي مبارة بدون جمهور ..
ليست لدينا ثقافة الهزيمة والرياضة تبقى رياضة ومعاملة وأخلاق اللهم ردنا اليك ردا جميلا..
يجب منع تنقل الجمهور من مدينة إلى أخرى والحل هو مساندة الجمهور عن بعد ..
أكبر خسارة هي خسارة المدرب التونسي البنزرتي اما الطاوسي يصلح ليه القسم الثاني فقط ..
أكبر خسارة هي خسارة المدرب التونسي البنزرتي اما الطاوسي يصلح ليه القسم الثاني فقط ..
أكبر غلاط ارتكباتو الرجاء هذا الموسم هو التعاقد مع الطاوسي، ناهك عني الأخطاء التي ارتاكباتها الإدارة في التسيير العشوائي للنادي، والجمهور الحقيقي هو الضحية..
اخاف على الرجاء النادي العريق من اشباه المنخرطين واشباه الجماهير واشباه المسير خطواتهم في اتجاه مأل اندية كان يضرب بها المثل اخاف عليه من مال الكوكب يجب تنقية المحيط وفي اقرب وقت ممكن..
اشكالية تسييير الرجاء لايمكن اختزاله في المدرب والاعبين وبعض المسييربن الانتهازيين بل يجب اضافة بعض المحسوبين على جماهيرها الرجاء اليوم نقول يجب النهوض بهذا النادي العملاق وتنقيته .اتركوا الناس تشتغل او بعدين عن المحاسبة ..
الدربي البيضاوي الذي يجمع الوداد مع الرجاء وطني بامتياز الوداد لا خوف عليها وليد الركراكي مدرب اكاديمي ومحارف نتمنى له التوفيق وان يكون شبيها له في الرجاء..
مباراة المغرب الفاسي الوحيدة في تاريخ البطولة والكإس العرش التي يمتلئ فيها الملعب بأكمله دون أن تُسجل فيه أي حادث تكسير الكراسي، أو إتلاف مرافق الملعب داخل أو خارجه.
الحضارةُ، تُدرس في فاس..
نتمنى ان تعود الملاعب الى رونقها وجماليتها وان يحافظ عليها الجمهور خصوصا القاصرين منهم..
على الجامعة تثبيت آليات المراقبة في الملاعب كلها و تكثيف عناصر الأمن والتدخل السريع من اجل مبارة سليمة ..
كل المتمنيات للفرق الوطنية بالتوفيق والنجاح لهم وان تعم روح الرياضية في الملاعب وشكرا