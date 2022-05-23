الجامعة تبرمج مباريات ربع كأس العرش هذا الأسبوع و الديربي يتأجل لوقت لاحق

2022-05-23 / 09:58
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن برنامج مباريات دور ربع نهائي كأس العرش لهذا الموسم و ذلك من خلال برمجة بعض مباريات هذا الدور نهاية الأسبوع الحالي.

و حسب بلاغ نشره الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فقد تقرر إجراء مبارتين اثنتين عن هذا الدور مع تأجيل مبارتين اثنتين لوقت لاحق.

و سينازل فريق المغرب الفاسي نظيره يوسفية برشيد يوم السبت القادم بداية من الساعة الثامنة مساءا بالمركب الرياضي الكبير بفاس، فيما ديربي الرباط بين الفتح الرياضي و اتحاد تواركة سيجرى بملعب مولاي الحسن يوم الأحد بداية من الخامسة و النصف.

و تم تأجيل ديربي البيضاء بين الوداد و الرجاء و كذا مباراة جمعية المنصورية و نهضة بركان حتى وقت لاحق بسبب التزامات الوداد بالنهائي القاري و كذا لتزامن نهاية الأسبوع مع مباراة بركان المؤجلة في البطولة الاحترافية.

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