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نصب على مواطنين في بقع سكنية وهمية.. إيقاف شخص بالمهدية

2022-05-23 / 09:17
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هبة بريس - المهدية

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالمهدية، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في ارتكاب عدة عمليات نصب واحتيال وانتحال هوية.

ويتحدد الأسلوب الإجرامي الذي يتبعه المشتبه به، في انتحال هوية مزيفة وتقديم وعود وهمية للضحايا بدعوى تخصيص بقع أرضية بتجزئة سكنية لا وجود لها، وذلك مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، كما كان يوهم الضحايا أيضا بالدخول معه كشركاء في مقاولة وهمية تتعاطى للتسويق الهرمي وبيع مواد التجميل، ليتسنى له سلبهم مبالغ مالية.

وقد أسفرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقاعدة بيانات الأمن الوطني، أنه يشكل موضوع مجموعة من مذكرات البحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن القنيطرة وتمارة والخميسات ومكناس، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد وسرقة السيارات والترامي على ملك الغير.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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