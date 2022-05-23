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طقس الإثنين.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-05-23 / 09:07
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن يكون الطقس حارا نسبيا بكل من شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية للمملكة والجنوب الشرقي وداخل سوس.

وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل ضبابية محلية أو ضباب محلي بالقرب من السواحل. كما يرتقب نزول قطرات مطرية مع إمكانية بروز رعد محلي فوق جبال الأطلس والمنطقة الشرقية والريف، ومن المحتمل أن يمتد نحو الجنوب-الشرقي وهضاب الفوسفاط.

كما ستسجل هبات رياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى والجنوبية ومحليا بمرتفعات الأطلس، مع تناثر غبار محلي بالجنوب-الشرقي والأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس وبالقرب من السواحل الوسطى، وما بين 21 و30 درجة بشمال المنطقة الشرقية، والجنوب- الشرقي، وتادلة، والسايس، والريف، وداخل منطقة سوس، وشرق الأقاليم الصحراوية، فيما ستكون ما بين 15 و23 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز وشمال الرباط وهائجا بالجنوب.

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