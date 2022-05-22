أبواب مفتوحة” تخدم الجالية المغربية في ميلانُـو

هبة بريس _ ع اللطيف الباز

تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، وترسيخا لسياسة تقريب الإدارة من المواطن، و التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لرعاياه الأوفياء من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالمهجر،و تتبعه الشخصي لتنفيذ تعليماته ،الرامية لتحسين جودة الخدمات القنصلية، تواصل قنصلية المغرب بميلانُـو تعبئتها لخدمة الجالية المغربية بشكل استثنائي نهاية الأسبوع، و أن هذه البادرة خصصت حصريا لسحب الوثائق الجاهزة، التي سبق لأصحابها أن قدموا طلبات الحصول عليها، “خصوصا جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية والوكالات العدلية الذين يتعذر عليهم التنقل إلى مقر قنصلية ميلانو، خلال أيام الأسبوع، بسبب انشغالاتهم المهنية أو الدراسية.في وجه جميع أفراد الجالية المغربية القاطنة بالحيز الترابي التابع لهذه القنصلية.

هذا و تجند لإنجاح هذه العملية, طاقم محنك و كفء من خيرة موظفي القنصلية , على رأسهم القنصل العام و الذي سهر شخصيا على حسن سير جميع الخدمات, و تأتي تنظيم العملية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين و تجويد الخدمات القنصلية المقدمة لمغاربة لومبارديا, كما تهدف إلى تخفيف العبء على المهاجرين المغاربة بتجنيبهم مشقة التنقل و السفر إلى مقر القنصلية, كما تساهم مثل هذه المبادرات في تخفيف الظغط والإزدحام على البناية الدبلوماسية طيلة أيام الأسبوع.

و من جهتم, أشاد المهاجرون المغاربة “أبواب مفتوحة” التي تمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية خلال عطلة نهاية الأسبوع, آملين أن تستمر مثل هذه المبادرات و أن تشمل قنصليات أخرى بإيطاليا لما فيه مصلحة المهاجرين المغاربة .

تجدر الإشارة إلى أن قنصلية ميلانو بدأت تعرف تغييرات جذرية و إيجابية منذ تعيين القنصل العام ” محمد الأكحل “على رأسها،مما خلف إنطباعات حسنة لدى العديد من أفراد الجالية المغربية المقيمة بميلانُـو و نواحيها الذين لمسوا فيه الرجل المناسب في المكان المناسب،لنا عودة في قادم الأيام لموضوع خاص حول قنصلية ميلانُـو نسلط فيه الأضواء على العديد من المستجدات.

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