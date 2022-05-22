غرقا .. وفاة طفلين في إقليم وزان

لقي طفلان مصرعهما غرقا، صباح اليوم الأحد وسط مياه بحيرة بودرة، بالجماعة الترابية بني كلة

وقالت مصادر حقوقية ان الامر يتعلق بطفلان ينحدران من الجماعتين الترابيتين بني كلة وازغيرة، وفق ما أوردته مصادر حقوقية.

وقالت نفس المصادر إن الأمر يتعلق بتلميذ يبلغ من العمر حوالي 14 سنة، كان يتابع دراسته بإعدادية الإمام الغزالي، لقي مصرعه غرقا وسط مياه بحيرة بودرة، بالجماعة الترابية بني كلة، وطفل آخر لقي حتفه في حقينة سد الوحدة.

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