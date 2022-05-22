الغرق بالعالم
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غرقا .. وفاة طفلين في إقليم وزان

2022-05-22 / 22:50
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لقي طفلان مصرعهما غرقا، صباح اليوم الأحد وسط مياه بحيرة بودرة، بالجماعة الترابية بني كلة

وقالت مصادر حقوقية ان الامر يتعلق بطفلان ينحدران من الجماعتين الترابيتين بني كلة وازغيرة، وفق ما أوردته مصادر حقوقية.

وقالت نفس المصادر إن الأمر يتعلق بتلميذ يبلغ من العمر حوالي 14 سنة، كان يتابع دراسته بإعدادية الإمام الغزالي، لقي مصرعه غرقا وسط مياه بحيرة بودرة، بالجماعة الترابية بني كلة، وطفل آخر لقي حتفه في حقينة سد الوحدة.

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‫21 تعليقات

  1. الله ما أعطى وله ما اخذ ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ؛ يجب على الحكومة أن تضع حدا لهذه الكوارث التي يذهبوا ضحياها ابرياء من قاصرين وشباب مراهقين ؛ والمسؤولية للجميع من اباء الى حكومة بمعنى الكل يتحمل المسؤولية حتى لا نقع في كارثة إنسانية كبرى لاتحمد عقباه ترجع بالندم كما وقع لهؤلاء الأطفال..

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