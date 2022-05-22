الصورة تعبيرية

فرنسا.. اصطدام مقاتلتين من طراز “رافال” خلال عرض جوي (صورة)

2022-05-22 / 22:35
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هبة بريس _ وكالات

ذكر موقع “Sud Ouest” الفرنسي يوم الأحد أن مقاتلتين من طراز رافال تتبعان لسلاح الجو الفرنسي اصطدمتا خلال رحلة استعراضية في معرض ميتينغ دو لير الجوي في غرب البلاد.
وفقا للموقع الفرنسي، فقد وقع الحادث حوالي الساعة 12:30 (13:30 بتوقيت موسكو) بالقرب من بلدية كونياك (مقاطعة شارينت).

وحسب المصدر نفسه فقدت إحدى الطائرات جزءا من ذيلها نتيجة الاصطدام وسقطت الشظية الممزقة على مبنى سكني في بلدية جينساك لا بالو، بجوار القاعدة الجوية رقم 709، حيث أقيم العرض جوي.

ونشر نشطاء صورة للحطام على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى، حيث تمكن الطيارون من الهبوط بأمان بعد الاصطدام.

هذا، وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الاصطدام، وصرح العقيد نيكولاس ليوت، قائد القاعدة الجوية بأنه تمت مباشرة ثلاثة تحقيقات.

وقال “هناك أولوية واحدة فقط في الطيران وهي السلامة.. يجب أن نلقي الضوء ونفهم ما حدث”.

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