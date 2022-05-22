استفادة 500 مستفيد ومستفيدة من حملة طبية بتافراوت المولود

هبة بريس _ تيزنيت

هبة بريس -تيزنيت

نظمت يوم الأحد 22 ماي 2022 جماعة تافراوت المولود بشراكة مع جمعية رعاية و مؤسسة أزول للتنمية المستدامة وبدعم من المجلس الإقليمي لتيزنيت و جمعية فوزارت للتنمية وشركاء خواص وإعلاميين وبتنسيق مع مندوبية الصحة و مديرية التربية والتكوين بتيزنيت ،حملة طبية متعددة التخصصات بمنطقة تافراوت المولود .

هذه الحملة الطبية شهدت إقبال مهم من طرف الساكنة حيث استفاد حوالي 500 من فحوصات وتخصصات مختلفة أهمها الطب العام وداء السكري والضغط الدموي – طب الأطفال – أمراض المفاصل – طب الجلد – طب النساء- طب العيون- طب أمراض الكلي والمسالك البولية .

وصرح عبدالله كواغو المكلف بالتواصل والإعلام، أن الحملة الطبية أشرف عليها أطباء متخصصين واستهدفت تمكين أكبر عدد من السكان المعوزين بالمنطقة من الولوج إلى العلاجات الطبية، من خلال خدمات تتعلق بالاستشارة الطبية و بالتشخيص والكشف متعدد التخصصات بالاضافة الى التوعية والوقاية والعلاج ..

وأضاف على أن الحملة عرفت توزيع أدوية مختلفة بالمجان ، كما عرفت تنظيم ورشة في الاسعافات الاولية و أنشطة للأطفال وحفل ختامي وزعت فيه الشواهد التقديرية لكل المشاركين والمساهمين في إنجاح الحملة الطبية.

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