عينته موسكو.. إصابة رئيس بلدية أوكرانية بانفجار

هبة بريس _؛ وكالات

أصيب رئيس بلدية مدينة إنرغودار في جنوب أوكرانيا، وهو معين من روسيا، بانفجار، الأحد، حسبما أفاد مسؤول أوكراني ووكالات أنباء روسية.

وعينت موسكو، أندريه شفيتشيك، رئيسا لبلدية إينرغودار بعد سيطرة القوات الروسية على المدينة ومحطة زابوريجيا القريبة منها، والتي تعد أكبر محطة طاقة نووية في أوروبا.

وأعلن رئيس بلدية المدينة المنتخب، ديميترو أورلوف، عبر “تلغرام” أنه يملك “معلومات مؤكدة أن تشيفشيك ومرافقيه أصيبوا خلال الانفجار إصابات متفاوتة الخطورة”، لكن الملابسات لا تزال غامضة.

وأوضح أورلوف أنه لم يصب أحد آخر في الانفجار.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية للانباء، عن مصدر طبي أن “تشيفشيك يرقدفي العناية المركزة”، فيما أفادت وكالة تاس أن الانفجار “سببته عبوة ناسفة يدوية الصنع”.

وبنيت مدينة إنرغودار التي يسكنها 50 ألفا في سبعينيات القرن الماضي لخدمة محطة الطاقة النووية الواقعة على ضفاف نهر دنيبر، قبالة مدينة زابوريجيا الخاضعة لسيطرة القوات الروسيّة.

وفي الأيام الأولى لغزو أوكرانيا شهد هذا الموقع مواجهات أثارت مخاوف الأسرة الدولية من وقوع كارثة نووية شبيهة بكارثة تشيرنوبيل عام 1986.

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