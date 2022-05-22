عبد العلي حامي الدين

حامي الدين ..الثلاثاء المقبل الجلسة رقم 16

2022-05-22 / 21:03
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هبة بريس _ الرباط

تتجه الأنظار يوم الثلاثاء 24 ماي 2022، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بفاس حيث ستعقد الجلسة الـ 16 لإعادة محاكمة الدكتور عبد العلي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية

وقرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس متابعة المستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد”، في قضية آيت الجيد محمد بنعيسى، وإحالته على غرفة الجنايات

ويتابع حامي الدين في حالة سراح بتهمة “المساهمة في القتل العمد” في قضية مقتل الطالب محمد آيت الجيد الملقب بـ”بنعيسى”، التي تعود إلى سنة 1993، إثر أحداث العنف التي عاشتها آنذاك جامعة فاس بين فصائل طلابية إسلامية ويسارية.

جدير بالذكر أن عائلة الطالب اليساري محمد آيت الجيد، الذي كان ينتمي قيد حياته لفصيل الطلبة القاعديين التقدميين، تتهم حامي الدين بالتورط في اغتياله سنة 1993 بمحيط جامعة فاس ظهر المهراز.

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