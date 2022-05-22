الهولندي ريكو يرقص على أنغام “الركادة” في عرس مغربي

هبة بريس _ متابعة

حضر المصارع الهولندي ريكو عرس أحد أصدقائه المغاربة في هولندا، حيث أبهر “العملاق الهولندي” الحضور برقصه على أنغام شعبية مغربية.

وشارك ريكو فيرهوفن متابعيه على منصة “أنستغرام” لحظات من الحفل المغربي، حيث ظهر وهو يرقص على موسيقى الركادة الشرقية، وأنغام “وا خود الزين” الشعبية.

و إلى جانب ريكو فيرهوفن، حضر عقد قران الملاكم المغربي أسامة لعرج الذي نظم بضواحي مدينة أمستردام الهولندية، السبت، عدد من المصارعين المغاربة والأجانب المعروفين، على غرار الروماني بيجامان أديغبي، والمدرب الهولندي ريكي فان دايك، ومصمم الرقصات العالمي تيمور ستيفنس

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