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“البرلمان الإسباني” يناقش إلزام حكومة مدريد بالتراجع عن دعم ” الحكم الذاتي”

2022-05-22 / 18:25
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هبة بريس _ الرباط

سيناقش البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل مقترحا تقدم به الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة.

وينص المقترح على مطالبة حكومة مدريد برئاسة بيدرو سانتيش التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي

وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها وكالة أوروبا برس تقديم الحزب الشعبي المعارض لورقة تتضمن مناقشة السياسة الخارجية للدولة الإسبانية في عهد الحكومة التالية وتركز على قضايا مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.

وحضر المغرب بشكل رئيسي من خلال مقترحين، الأول وهو المصادقة على مقترح يطالب حكومة الائتلاف اليساري بالتراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي ، بينما المقترح الثاني يتضمن ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في زيارة سبتة ومليلية المحتلتين.

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‫21 تعليقات

  1. مقترح البرلمان الاسباني ، عينه على شيك سمين من جيراننا في الشرق،وليس على الحكومة الإسبانية .

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