“البرلمان الإسباني” يناقش إلزام حكومة مدريد بالتراجع عن دعم ” الحكم الذاتي”
هبة بريس _ الرباط
سيناقش البرلمان الإسباني الأربعاء المقبل مقترحا تقدم به الحزب الشعبي المتزعم للمعارضة.
وينص المقترح على مطالبة حكومة مدريد برئاسة بيدرو سانتيش التراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي
وأوردت وسائل الإعلام الإسبانية ومنها وكالة أوروبا برس تقديم الحزب الشعبي المعارض لورقة تتضمن مناقشة السياسة الخارجية للدولة الإسبانية في عهد الحكومة التالية وتركز على قضايا مثل الحرب الروسية-الأوكرانية.
وحضر المغرب بشكل رئيسي من خلال مقترحين، الأول وهو المصادقة على مقترح يطالب حكومة الائتلاف اليساري بالتراجع عن دعم مقترح الحكم الذاتي ، بينما المقترح الثاني يتضمن ضرورة فرض التأشيرة على المغاربة الراغبين في زيارة سبتة ومليلية المحتلتين.
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17 تعليقات
هذا ما قدمه المغرب لاسبانيا مقابل الاعتراف بالمياه المحيطة بالصحراء والسيطرة على مجالها الجوي الذي تديره إسبانيا حالييا :_عقود لشركات طاقة الرياح الإسبانية./_توقيع مذكرات تفاهم بين شركة Enaire للملاحة الجوية الإسبانية وONDA المغربية من أجل تنسيق نقل الطائرات بين المجالين الجويين./_إتاحة أكبر منطقة صناعية في الداخلة للاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال (CEOE) لتسهيل تصدير المنتجات الإسبانية إلى إفريقيا وتعزيزالقدرات الاقتصادية لإسبانيا./_ امتيازات للشركات الإسبانية في مجال الصيد البحري وإنشاء مزارع سمكية والتنقيب عن المحروقات في الإقاليم وسواحل الصحراء. ((ماذا اخدنا : دعم خطة الحكم الذاتي ودعم جهود المبعوث الاممي لإيجاد حل دائم يرضي كافة الأطراف !!!)).
بالنسبة للصحراء المغربية فموضوعها قد حسم عند خروجكم منها سنة 1975 فهو اعتراف بمغربية الصحراء في حد ذاته. اما الآن فيجب علينا تحرير سبتة و مليلية وجميع الجزر المغربية بدون شرووط !! لأن زمن الاستبداد والاستعمار والاستعباد قد انقضى وظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ونحن كمغاربة جنود مجندون وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده ولن نسمح او نفرط في شبر واحد من بلدنا الحبيب الله الوطن الملك..
مواقف حكومة إسبانيا متناقضة غير مستقرة غامضة تلعب مع المغرب كأنه قاصر عديم السياسة والمواجهة لكنها وجدت أمامها جدارا صلبا يواجه بصمت بلا بهرجة يصيب الهدف في العمق وفي جميع الجبهات التي فتحتها إسبانيا ضده محاولة إركاع المغرب وكسر معنوياته وجناحيه للتخفيف من الضربات الموجعة التي تتلقاها واحدة تلو الأخرى لكن الكبير يبقى دائما كبيرا والهزيمة تبقى حليفها ما دامت مستمرة في غباءها تجاه المملكة الشريفة الضاربة في عمق التاريخ والبطولات.
شعارنا الله الوطن الملك والصحراء مغربية وستظل مغربية حتي يرث الله الأرض ومن عليها ..
المغرب في صحراءه ألمغربية الى ان يرث الله الارض ومن عليها ونتمنى ان تسترجع سبتة ومليلية..
انتصر المغرب واخد صحراءه منذ ان ازاح إسبانيا منها وعمرها وقام بالتنمية فيها وكل من يعتقد ان المغرب سيساوم ويتفاوض على أرضه فهو مخطئ ..
الامر واضح وضوح الشمس أنه كل شي مرتبط بالغاز والهدف هو الضغط على الجزائر لضخ المزيد من الغاز نحو اروبا نتيجة الازمة الروسية الاوكرانية ورفض الجزائر لطلبهم..
إسبانيا و الغرب عموما لا تهمهم الجزائر أو المغرب أو الصحراء، كل مايهمهم مصالحهم فقط، كل الدول تحلب و تستغل في ثروات الجزائر و المغرب من أجل هذا النزاع.
القوى الكبرى توقع بين المسلمين وتبيعهم الوهم
وتصادر ثرواتهم..
سيذهب موقف إسبانيا أدراج الرياح كما ذهبت تغريدة ترامب قبله فالمغرب مستمر في طريقه معتمدا على الله و على نفسه حتى استقلال صحراءه والمدينتين المحتلتين..
طبول الحرب تقرع بين الجزائر والمغرب ربي يلطف بالشعبين بسبب الصحراء والغاز .
الشعب المغربي يشكر الدولة الاسبانية الجارة الشقيقة على هذه المبادرة الواقية ونتمنا ان نعيش جنبابا الى جنب بصدق وأمان..
اسبانيا تعمل داخل المنظومة الأوربية والهدف الضغط عليها فهي تعاني من مشاكل في كتلونيا والانفصال وثانيا مشكل الغاز والخوف من تنامي قوة الجزائر لذالك تطبق الأجندة الخاصة بالغرب..
الجزائر حليف لروسيا واسبانيا عرفت مصلحتها الاعتماد على المغرب في الطاقة . لكن ربما ستنقلب الموازين ..
ماهو المطلوب من المغرب اتجاه إسبانيا؟ رغم ان الأخيرة تريد المراجعة عن اعترافها لمقترح الحكم الذاتي..
لايهمنا الجار وانما يهمنا التقة وعدم الخونة والاحترام المتبادل..
نتمنى استمرار العلاقات الثنائية وعدم التراجع عن قرار اسبانيا باعترافها لمقترح الحكم الذاتي..