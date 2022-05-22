الصورة تعبيرية

قتلى بكندا جراء عاصفة ضربت مقاطعة أونتاريو

2022-05-22 / 18:04
0
هبة بريس _ وكالات

خلفت العاصفة الرعدية الشديدة التي ضربت مقاطعة أونتاريو الكندية ستة قتلى وعشرات الآلاف بدون كهرباء.

وتم تأكيد أحدث حالة وفاة بعد ظهر يوم الأحد، حيث قالت شرطة مقاطعة أونتاريو (OPP) إن امرأة تبلغ من العمر 77 عاما في بورت هوب لقيت مصرعها على عين المكان إثر سقوط شجرة.

وأشارت الشرطة إلى أن الحالات الخمس المتبقية تم تأكيد وفاتها بعد ظهر ومساء يوم السبت.

وضربت العاصفة بعد وقت قصير من إصدار وزارة البيئة الكندية تحذيرا بالطقس وبعثت بتنبيه طارئ إلى هواتف سكان أونتاريو المقاطعة الكندية الأكثر اكتظاظا بالسكان.

وأفادت وزارة البيئة بأن سرعة الرياح بلغت 132 كيلومترا في الساعة وقت الذروة في بعض الأجزاء.

وتلقت طواقم الطوارئ سيلا من المكالمات بعد أن اقتلعت العاصفة العديد من الأشجار مما أدى إلى تعطل حركة المرور وإلحاق أضرار بالمنازل.

وذكرت شركة الكهرباء في أونتاريو أن أكثر من 350.000 زبون أصبحوا بدون كهرباء بسبب العواصف الشديدة، وأضافت أنه تم نشر موارد إضافية لاستعادة الكهرباء بعد الأضرار الجسيمة التي تسببت بها العاصفة.

وتضم أونتاريو ما يقرب من 40 في المئة من سكان كندا البالغ عددهم 38.2 مليون نسمة.

ونشر سكان صورا على مواقع التواصل الاجتماعي لآثار الدمار الذي خلفته العاصفة الخطيرة التي استمرت أكثر من ساعتين.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في النمسا

اكتشاف أول حالة إصابة بجدري القردة في النمسا

2022-05-22 / 19:18
Photo of داخل سيارته.. اغتيال عقيد بالحرس الثوري الإيراني بقلب طهران

داخل سيارته.. اغتيال عقيد بالحرس الثوري الإيراني بقلب طهران

2022-05-22 / 17:50

الخارجية التركية تستدعي السفير الأمريكي

2022-05-22 / 15:04
Photo of بريطانيا تسجل “إصابات يومية” بجدري القرود

بريطانيا تسجل “إصابات يومية” بجدري القرود

2022-05-22 / 14:14

مجلس النواب الليبي ينفي صحة تشكيل حكومة مصغرة

2022-05-22 / 13:07
Photo of منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

منظمة الصحة العالمية تعلن إجمالي الإصابات بجدري القرود

2022-05-22 / 11:14
Photo of قصة لاجئة أوكرانية.. أسكنها في بيته ثم حدثت المفاجأة

قصة لاجئة أوكرانية.. أسكنها في بيته ثم حدثت المفاجأة

2022-05-22 / 10:36
Photo of مصرع 33 شخصا جراء عاصفة اجتاحت شرق الهند

مصرع 33 شخصا جراء عاصفة اجتاحت شرق الهند

2022-05-22 / 10:26
Photo of الأردن.. مقتل 4 أشخاص خلال ضبط شحنة مخدرات على الحدود مع سوريا

الأردن.. مقتل 4 أشخاص خلال ضبط شحنة مخدرات على…

2022-05-22 / 10:00
Photo of جدري القرود يصل اليونان

جدري القرود يصل اليونان

2022-05-22 / 09:15

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق