الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يُبرق رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

2022-05-22 / 17:19
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هبة بريس _ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، وذلك بمناسبة احتفال الجمهورية اليمنية بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، لمحمد العليمي عن أحر التهاني، وأطيب المتمنيات، بالتوفيق والسداد في مهامه لاستكمال المرحلة الانتقالية والعبور باليمن إلى بر الأمن والوحدة والاستقرار.

ومما جاء في هذه البرقية “وأغتنم هذه المناسبة لأشيد بما يجمع بلدينا من روابط الأخوة المتينة والتعاون المثمر والتضامن الفاعل”، مؤكدا جلالته حرص المملكة المغربية الدائم على تعزيز هذه الروابط بما يخدم المصلحة العليا للشعبين الشقيقين.

وأضاف الملك: “وإذ أجدد لكم عبارات التهاني، مقرونة بدعواتي للمولى عز وجل، بأن يعيد هذه الذكرى على شعبكم الأبي بكل خير وأمن ووئام وسلام، أرجو أن تتفضلو، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري”

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