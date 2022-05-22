أوجار: بعد 5 سنوات سنكون في ‏الموعد

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أشاد عضو المكتب السياسي لحزب‎ الأحرار ‎، محمد ‏أوجار، بالنتائج التي حققها الحزب على مستوى جهة فاس مكناس خلال انتخابات 8 شتنبر الأخيرة،

وقال اوجارفي مؤتمر جهوي في “هذه المؤتمرات الجهوية مؤسسة نناقش من خلالها بشفافية ونشرح ما أنجزته ‏الحكومة خلال الفترة التي مرت من هذه الولاية الحكومية.. بعد خمس سنوات سنكون في ‏الموعد بتنزيل مختلف الطموحات التي وعدنا بها المغاربة”،

وشدد على أن الحكومة ‏ستحقق النجاح، والحزب سيكون في الموعد سنة 2026.‏

وعلى ذات المنوال أشاد محمد شوكي، عضو المكتب السياسي ومنسق الحزب بجهة فاس ‏مكناس، بالنتائج الإيجابية التي حققها الحزب على مستوى الجهة خلال الاستحقاقات ‏الأخيرة، منوها في هذا الصدد بمجهودات مختلف مناضلات ومناضلي الحزب بالجهة، ‏مؤكدا أن الحزب الذي أصبح يتبوأ مكانة رفيعة بفضل مجهودات مختلف مكوناته، يعتبر ‏مشركا ومحررا للطاقات، وسيواصل مساره وديناميته التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس ‏الحزب خلال المؤتمر الوطني.‏

وفي مقابل ذلك أكد محمد غياث، رئيس فريق “الأحرار” بمجلس النواب، أهمية العمل ‏الحكومي، من خلال تذكيره بمجموعة من الإجراءات والبرامج المهمة التي قامت الحكومة ‏بتنزيلها في ظرف وجيز، على غرار برنامجي “أوراش” و”فرصة”، اللذين سيخلقان ‏عشرات مناصب الشغل وفرص العمل، عبرا عن تضامن مختلف مكونات الحزب مع ‏قيادات ورموز الحزب التي تتعرض للتهجم والإشاعات من طرف بعض الأطراف ‏السياسية.‏

من جهته، أشاد سعد برادة، بالحصيلة جد الإيجابية للحزب على مستوى نتائج الاستحقاقات ‏الانتخابات الأخيرة، مشيرا إلى أنه فيما يخص الانتخابات التشريعية حصل الحزب على ‏مقعد في كل إقليم بالجهة، بما في ذلك 4 دائرات انتخابية تتنافس فيها الأحزاب على ‏مقعدين فقط، داعيا الجميع في الوقت نفسه إلى الاشتغال والمساهمة في تنزيل وتنفيذ ‏مختلف التزامات الحزب على الصعيد المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.‏

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