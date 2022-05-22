مصطفى بيتاس

بايتاس: الحزب سيستمر في الانصات للمواطنين

2022-05-22 / 15:48
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هبة بريس _ الرباط

عبر عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، مصطفى بايتاس، عن ‏اعتزازه بمناضلات ومناضلي الحزب بجهة فاس مكناس، مشيدا بمجهوداتهم خلال ‏الانتخابات الأخيرة ما خوّل للحزب تبوأ صدارة نتائج هذه الانتخابات، بالانخراط في ‏مختلف أنشطة وبرامج الحزب والتواصل والإنصات للمواطنات والمواطنين في الأحياء ‏والمناطق النائية والقرى.‏

ودعا بايتاس خلال كلمة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي للأحرار بجهة فاس مكناس، ‏أمس السبت بمدينة مكناس، دعا جميع مناضلي “الحمامة” إلى الانخراط في الدينامية ‏الجديدة للحزب، التي أطلقها عزيز أخنوش، رئيس الحزب خلال المؤتمر الوطني الأخير.‏

وفي كلمة مماثلة داعا القيادي راشيد الطالبي العلمي مختلف التجمعيات والتجمعيين إلى ‏بذل المزيد من المجهودات لتنزيل وتنفيذ مختلف الالتزامات التي وضعها الحزب خلال ‏الفترة السابقة، داعيا في هذا الصدد، منتخبي الحزب إلى ضرورة الاشتغال
بالاحترافية ‏المعهودة في “الأحرار”، لتنزيل مختلف التزامات الحزب مع المواطنين

واشار العلمي
أن لديه ‏قناعة بأن مختلف المنتخبين التجمعيين لهم القناعة والإرادة المطلوبتين للقيام بمعجزات ‏على مستوى تدبير الشأن

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‫6 تعليقات

  1. الانصات الى المواطنين شئ جميل، و المواطنين كل مايتمنوه هو العودة إلى توقيت جرينتش، هادا جل مانتمناه في الحياة

  2. المواطن يان تحت وطأة عواقب الساعة الإضافية منذ سنين وانتم تنصتون اليه وماذا فعلتم يا منافقون

  3. يجب تصحيح القول ب: الحزب سيستمر في الانصات للمواطنين حتى يمل المواطنون من القول.

  4. نحن لا نتفاوض مع جارتنا الصحراء صحراؤنا الان نطلب من جارتنا أن تخرج من سبتة ومليلية ..

  5. لن نقبل بالعلاقات الرمادية اما ان تكون صديقنا او عدونا، وخاصة أسبانيا، الامبريالية التي تجمعنا معها علاقات ودية واخوية ..

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