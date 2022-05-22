صوفيا شريف الصقلي،

غولف .. المغربية صوفيا شريف تتصدر بطولة مصر الدولية

2022-05-22 / 15:40
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هبة بريس _ متابعة

تمكنت المغربية الصاعدة 13 عامًا لاعبة منتخب المغرب أسود الأطلسي صوفيا شريف، من خطف صدارة بطولة مصر الدولية للجولف للسيدات في نسختها الأولى بعد انتهاء الجولة الثانية والمقامة حاليًا بملاعب جولف الجونة بمشاركة 10 دول .

واحتلت الواعدة صوفيا المركز الأول على حساب الباكستانية هومنا، بعدما خاضت الجولة الثانية بتركيز وثبات انفعالي تحسد عليه وقدمت أداءً راقيًا للغاية مسجلة 3 ضربات تحت المعدل بعدما سددت 69 ضربة، لتعتلي القمة بجدارة برصيد 140 ضربة، مسجلة 4 ضربات تحت المعدل في الجولتين الأولى والثانية.

وتواصلت المفاجأت في الجولة الثانية بعدما تقدمت اللاعبة التونسية غزلان سقى للمركز الثاني، بعد تحسين أدائها وتسدد 72 ضربة ليصل عدد ضرباتها إلى 148 ضربة في اليومين، مسجلة 4 ضربات فوق المعدل

، وتساوت معها اللاعبة الباكستانية هومنا أمجاد وتصبح المنافسة على اللقب منحصرة بين الثلاثي صوفيا وغزلان وهومنا، وإن كانت المغربية صوفيا هي الأقرب حتى الآن بفارق 8 ضربات قبل الجولة الثالثة والأخيرة غدًا الأحد .

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