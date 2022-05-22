بنسعيد يبحث مع نظيره البحريني سبل تطوير قطاع الشباب
أجرى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، مباحثات عبر تقنية التناظر المرئي مع وزير شؤون الشباب والرياضة البحريني السيد أيمن بن توفيق المؤيد، همت سبل تعزيز التعاون الثنائي في قطاع الشباب.
وذكر بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، أن الطرفين أكدا في مستهل هذا اللقاء على متانة وعمق العلاقات والتضامن الموصول الذي يجمع المملكة المغربية بمملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأخيه صاحب الجلالة حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وسعيهما إلى مواصلة تطوير هذه العلاقات والرقي بها إلى مستويات أعلى.
وأضاف أن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك الذي يجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن السيد بنسعيد أكد حرص المملكة المغربية على تطوير هذا التعاون مع مملكة البحرين بما يخدم طموح البلدين والشعبين الشقيقين.
وقدم السيد بنسعيد بالمناسبة، لنظيره البحريني، البرامج والمشاريع التي تشتغل عليها وزارة الشباب والثقافة والتواصل كما ناقشا تطوير العمل المشترك في المجال الشبابي وتبادل الخبرات والتجارب والسبل الكفيلة بتأطير التعاون الثنائي.
من جانبه، استعرض الوزير البحريني أهم المبادرات والبرامج التي تقدمها مملكة البحرين للقطاع الشبابي وأبرز الإنجازات التي حققها شبابها في مختلف المجالات.
19 تعليقات
تعتبر دولة البحرين من أهم الدول العظمى ولها تاريخ عريق حافل بالتعاون بينهما منذ سنوات طويلة.
إن السيد الوزير الشاب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي سيعطي خطوة إيجابية ومقبولة لدى الدولتين تستهدف الشباب…
إن العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والبحرين ستعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها ونتمنى ذالك…
إن الاستثمارات فيما بينهما هي الخطوة الإيجابية واستراتيجية واضحة وجيدة على المستوى الثقافي لكلتا الدولتين نتمنى التوفيق والمزيد من المثابرة والعطاء..
الحمد لله على الانجازات التي حققها الشباب. في مختلف المجالات ستعود بالنفع بينهما ولاسيما مجال الرياضة..
هذآ التعاون مع الصديقين والشفيقين البحرين سيعطي نوعية فريدة من نوعها وكل ما نتمنى تحقيق اهداف شبابنا والحد من ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت..
إن هذا التعاون وتطوير الاستثمارات فيما بينهما هي الخطوة الإيجابية مع البحرين لهما التوفيق والسداد والمزيد من المثابرة والعطاء…
الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا دائما ينتظر مصيره مع هذه الدولة ولكن للاسف الشديد كلام حبر على ورق فقط..
ستعطي هذه العلاقة بيننا الرقي والتقدم والعطاء في مستويات عالية وممتازة جدا
كل ما يهمنا حالياً هو تحسين الوضعية الصعبة التي يعيشها الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا ممتازة جدا أن يجدوا لهم حلا مناسبا للحد من انتشار البطالة..
الشباب امله في تحقيق اهدافه ومتطلباته لكي يعيش عيشة كريمة وراضية وذالك راجع إلى كثرة الاستثمارات التي ستعود بالنفع بينهما…
تطوير قطاع الشباب العاطل والحاصل على دراسات عليا ستعطي مفعولها للنهوض بالقطاع الثقافي والاعلام وخطوة تبشر بالخير وتعود بالنفع بينهما ولاسيما مجال الرياضة…
ستبشرنا بالخبر والطمئنينة هذا التعاون مع الدول البحرين الشقيقين وسبل تطويرها في القطاع الشبابي ونجاحه وهذا ما نطمح إليه…
التوفيق والمزيد والمزيد من المثابرة والعطاء ياسيد الوزير الشاب والثقافة والتواصل السيد محمد المهدي…
يجب على الدولتين ان يكثر من الاستثمارات من أجل النهوض بمغرب أفضل بكثير من السابق..
عاش الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا للخير من أجل المواصلة وتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وسبل النجاح والمثابرة وحب العمل للشباب…
هذآ التعاون سيساعد على تبادل الخبرات والتجاريب وسبل الكفيلة بتاطير التعاون الثنائي..
نتمنى لكلتا الدولتين النجاح والمثابرة والجد في هذآ التعاون المشترك والتطلع إلى بناء مستقبل افضل بكثير..
نتمنى هذه المباحثات أن تعطي قفزة نوعية جيدة ودينامية فريدة من نوعها لمستقبل أفضل بكثير…