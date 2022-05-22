الصورة من عين المكان

سطات.. مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب آلة حصاد

2022-05-22 / 14:38
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هبة بريس _ الرباط

لقي شخصين مصرعهما، وأصيب آخر بجروح خطير، أمس السبت، إثر انقلاب ألة الحصاد بمنطقة ابن أحمد بإقليم سطات

وأفادت مصادر هبة بريس أن ثلاثة أشخاص كانوا على متن آلة حصاد، بجماعة ابن أحمد، قبل أن تتعرض للانقلاب عند مرتفع صخري.

وحلت بمكان الحادث عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية، حيث تم نقل جثة الضحيتين إلى مستودع الأموات قصد التشريح الطبي لفائدة البحث الذي أمرت النيابه العامة المختصة، لتحديد ظروف وأسباب الحادثة.*

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