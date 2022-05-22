A doctor examines a woman infected with monkeypox at a quarantine area of the centre of the International medical NGO Doctors Without Borders (Medecins sans frontieres - MSF), in Zomea Kaka, in the Lobaya region, in the Central African Republic on October 18, 2018. - Monkeypox is a contagious disease, without remedy, which heals itself, but who can kill if not treated in time. Since May 2018, the monkeypox virus, which spreads in tropical Africa, has become a "public health threat" in the Central African Republic, according to the Pasteur Institute of Bangui. (Photo by CHARLES BOUESSEL / AFP)

بريطانيا تسجل “إصابات يومية” بجدري القرود

2022-05-22 / 14:14
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هبة بريس _ وكالات

تسجل المملكة المتحدة إصابات يومية جديدة بجدري القردة، بحسب ما أعلنت مسؤولة بوكالة الأمن الصحي في البلاد الأحد، وهي مسألة تقول الحكومة إنها تأخذها “على محمل الجد”.

وقالت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي، سوزان هوبكنز، لشبكة بي بي سي “إننا نرصد إصابات إضافية كل يوم”.

وأوضحت هوبكنز أنه تم تسجيل عشرين إصابة الأسبوع الماضي، وسيتم نشر حصيلة جديدة الاثنين تتضمن “أرقام نهاية الأسبوع”.

وسجلت العديد من الدول الأوروبية إصابات بجدري القردة التي قد يتزايد عددها في أوروبا، وفقاً لما ذكر مسؤول إقليمي في منظمة الصحة العالمية الجمعة.

وأشارت هوبكنز إلى أن “الغالبية العظمى من الإصابات المسجلة حتى الآن في المملكة المتحدة، تتماثل للشفاء من تلقاء نفسها”.

وأضافت أن جدري القردة “مرض معدي جديد ينتشر في مجتمعنا”، مع “مصابين لم يخالطوا قط أي شخص قادم من غرب أفريقيا”، حيث كان المرض موجودًا في السابق.

وأوضحت أن انتقال العدوى سُجل “بشكل أساسي لدى الأفراد الذين يعرّفون أنفسهم كمثليين أو ثنائيي جنس أو لدى الرجال الذين مارسوا الجنس مع رجال”، مشيرة إلى أن انتقال العدوى يمكن تفسيره من خلال “الاتصال الوثيق المتكرر الذي قد يمارسونه”، وفق ما نقلت “فرانس برس

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