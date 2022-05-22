رئيس المجلس الوطني الإماراتي يشيد بدور الملك في دعم صمود المقدسيين

هبة بريس _ الرباط

أشاد رئيس المجلس الوطني (البرلمان) لدولة الإمارات العربية المتحدة السيد صقر غباش بالدور الرائد الذي يضطلع به صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس، من أجل دعم صمود المقدسيين.

كما ثمن غباش، في كلمة خلال أعمال المؤتمر الطارىء الثالث والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي اليوم السبت بالقاهرة، دور جلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن المدينة المقدسة.

وذكر صقر غباش بمواقف بلاده التي تصدت إلى جانب الدول العربية، سياسيا ودبلوماسيا لجميعِ الإجراءات والقرارات الإسرائيلية التي استهدفت طمس أو تغيير هوية المسجدِ الأقصى، أو تغيير الوضعِ القانوني والتاريخي في القدس، وطابعها العربي والإسلامي.

ودعا للعمل على وقف ومنع الممارسات الإسرائيلية التي تُؤدي إلى تصعيد خطير وتهديدٍ لأمنِ المنطقةِ برمتِها، موضحا أن الاكتفاءَ بالحلولِ المؤقتة والمُسكنةِ فقط لن يحقق النتيجة التي يمكن الاطمئنان إليها خلالَ الفترةِ القادمة”.

وأشار إلى ضرورة التمسك بآليات تنفيذ حل القضية الفلسطينية، بشكل دائم وعادل، وفقا للمرتكزات الثلاثة الثابتة وهي المرجعيات الدولية ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية، والعودةِ إلى حدودِ الرابعِ من يونيو 1967، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة على ترابها الوطني، وعاصمتها القدس الشرقية.

ويشارك المغرب في الاجتماع بوفد يضم على الخصوص رئيس مجلس المستشارين السيد النعم ميارة وسفير المغرب بالقاهرة ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية احمد التازي.

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