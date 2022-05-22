بسبب الضوضاء ..شرطي يستخدم سلاحه الناري خارج أوقات العمل
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الأحد، لتحديد ظروف وملابسات وخلفيات استعمال موظف شرطة لسلاحه الوظيفي خارج أوقات العمل العادية، بشكل أسفر عن إصابة شخص يبلغ من العمر 19 سنة برصاصة على مستوى أطرافه العلوية.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المعطيات الأولية تشير إلى تواجد الشخص المصاب رفقة أربعة أشخاص آخرين بالقرب من منزل الشرطي بحي “الشرايبي” بمدينة بني ملال، ودخولهم في نزاع معه بسبب الضوضاء نتيجة حالتهم غير الطبيعية، وهو الأمر الذي تطور إلى استعمال موظف الشرطة لسلاحه الفردي الموضوع رهن إشارته لحاجيات العمل وإطلاق رصاصة واحدة أصابت شخصا منهم.
وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم نقل المصاب إلى المستشفى الجامعي بمدينة الدار البيضاء قصد إخضاعه للعلاجات الضرورية، فيما تم الاحتفاظ بموظف الشرطة وباقي مرافقي الشخص المصاب تحت تدبير الحراسة النظرية، باستثناء قاصر من بينهم تم وضعه تحت المراقبة، وذلك على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة قصد تحديد كافة الأسباب والملابسات الحقيقية المحيطة بهذه القضية، وكذا التحقق من الظروف التي تم فيها استعمال السلاح الوظيفي الموضوع رهن إشارة الشرطي
20 تعليقات
تحية وتقدير لرجال لأمن الوطني والقوات المساعدة والكرم الملكي على كل مجهوداتهم..
حاملي السيوف في الشارع العام يجب ردعهم بكل الوسائل..
كلنا مع استعمال الرصاص الحي ضد المجرمين والجانحين .
نعم مع إطلاق النار على قطاع الطرق في المغرب تجاوزوا الخط الأحمر من السرقة الى الحرابة المرجو من الدولة تطبيق عقوبة الإعدام في حق هؤلاء و أمام الملأ ليكونوا عبرة للآخرين..
نعم إطلاق النار على المجرمين والمشرملين غالبا يكونو متأثرين بالكحول والقرقوبي والاقراص الهلوسة …
مع كل احترامي للشرطة، يجب استخدام تقنيات لردع المجرمين بدون تعريض حياتهم للخطر. فبعض الاضطرابات النفسية او العقيلة قد تؤدي بالشخص الى تصرفات شبه اجرامية ..
من يحمل سيف يجب أن يقتل فورا كي يعود الأمن للشارع المغربي أن يقتل مجرما خير من أن يقتل شرطي أو مواطن بريء..
الشرطة تقوم بواجبها و هذا شيء عادي.
يجب مواجهة المجرمين بكل الوسائل المتاحة.
تحية لرجال اﻷمن الوطني كان الله في عونهم في محاربة المجرمين والقضاء عليهم تدريجيا..
استعمال الرصاص الحي ضد المجرمين ضروري نحن مع الشرطة ضد المجرمين الذين يحملون السيوف ويروعون السكان..
تحية إجلال و إكبار لرجال الأمن المخلصين في عملهم الساهرون على أمن واستقرار الدولة شكرا جزيلا لكم بارك آلله فيكم وجزاكم آلله كل خير..
لا تساهل ولا رحمة مع المجرمون يجب اطلاق النار فورا لان المجرمين تنمروا على المواطنين..
تحية تقدير واحترام وعرفان لمن أطلق النار على المجرمين الذين يهددون أمن وسلامة المواطنين..
لا تعاطف مع كل مجرم يحمل السلاح الابيض في وجه المواطنين شكرا لرجال الامن..
من حق رجال الشرطة استخدام الرصاص في وجه الجانحين وتحية لهم ..
أين نحن من الأمن أين السلاح الوظيفي أين هيبة الدولة …
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. كثر الفساد وانتشرت السرقة بكثرة وقل الامن نسأل الله السلامة.
لماذا السيد الحموشي لا يعطي تعليمات باطلاق بالرصاص، الحي على كل من سولت له نفسه عدن الامتثال لاوامر الشرطة..
يجب اصلاح منظومة القضاء التي وتعاطف اكثر مع المجرمين ..
كلنا ضد المجرمين الحاملين السلاح الابيض كان صغيرا ام كبيرا . ولا تساهل معهم .