قصة لاجئة أوكرانية.. أسكنها في بيته ثم حدثت المفاجأة

هبة بريس _ وكالات

قرر رجل وزوجته استقبال لاجئة أوكرانية في منزلهما، بعدما تعاطفا مع حالتها الإنسانية، إلا أن مفاجأة حدثت بعد أيام قليلة.

وذكرت صحيفة “الصن” البريطانية أن حارس الأمن توني جارنيت (29 عاما)، وهو أب لطفلين، كان يعيش حياة سعيدة مع زوجته لورنا (28 عاما) في مدينة برادفورد في إنجلترا، مشيرة إلى أن الأمور انقلبت رأسا على عقب بعدما قررا استقبال اللاجئة صوفيا كركديم، البالغة من العمر 22 عاما، في منزلهما.

وفرّت صوفيا من مدينة لفيف الأوكرانية، واختارت المملكة المتحدة وجهة لها.

وبعد 10 أيام فقط من دخول صوفيا البيت الجديد، وقع جارنيت في حبّها، وهو الأمر الذي اكتشفته الزوجة لورنا، مما جعلها تطلب من صوفيا المغادرة.

وكشفت “الصن” أن اللاجئة الأوكرانية غادرت وتبعها توني، وهو ما شكّل مفاجأة صادمة للورنا، مبرزة أنهما انتقلا معا لمنزل والدي جارنيت.

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