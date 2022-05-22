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مصرع 33 شخصا جراء عاصفة اجتاحت شرق الهند

2022-05-22 / 10:26
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هبة بريس _ وكالات

أسفرت عاصفة اجتاحت ولاية بيهار بشرق الهند عن مصرع 33 شخصا على الأقل، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، السبت.

وأبرزت المصادر ذاتها أن العاصفة دمرت العديد من المنازل وألحقت أضرارا جسيمة بما يصل إلى 16 منطقة في الولاية، وخاصة في منطقة كاتيهار.

من جهته، أعلن رئيس وزراء الولاية، نيتيش كومار، عن تقديم مساعدة مالية قدرها 400 ألف روبية هندية (5140 دولارا أمريكيا) لأقارب المتوفين في المأساة.

وذكر مكتب رئيس الوزراء، في بيان، أنه بعد إجراء تقييم للأضرار التي لحقت بالمحاصيل والمنازل، سيتم إعطاء التعليمات اللازمة لتقديم المساعدة للأسر المتضررة.

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