الأردن.. مقتل 4 أشخاص خلال ضبط شحنة مخدرات على الحدود مع سوريا

هبة بريس _

أعلنت القوات المسلحة الأردنية مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين بالقرب من الحدود مع سوريا أثناء محاولتهم تهريب كمية كبيرة من المخدرات، بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

وقال مصدر عسكري للوكالة إن المراقبات الأمامية لقوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت مجموعة من الأشخاص قادمين من سوريا إلى الأراضي الأردنية، حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة بإسناد من مجموعات مسلحة، حيث قامت آليات رد الفعل السريع بالتعامل مع هذه المجموعات من خلال تطبيق قواعد الاشتباك.

وضبطت القوات المسلحة معهم 637 ألف حبة كبتاغون و(181) كف حشيش و(396) حبة ترامادول وسلاح كلاشنكوف، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية “ستضرب بيد من حديد وستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني”.

منذ بدء العام الجاري، أحبط الجيش الأردني العديد من عمليات التسلل والتهريب بكافة أشكاله، وساهمت في الحد من دخول المواد المخدرة والممنوعة إلى داخل البلاد، بحسب وكالة “بترا

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