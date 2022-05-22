وزير خارجية الجزائر: لا وساطات مع المغرب “لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً
في خرجة اعلامية جديدة قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، السبت، إن قطع بلاده علاقاتها مع المغرب لا يحتمل وساطات “لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً”.
وقال لعمامرة أن “قطع العلاقات مع المغرب” لا يحتمل وساطات وليس فيه وساطة، مشيرا ” الموقف الجزائري واضح، وهو أن قطع العلاقات الدبلوماسية جاء لأسباب قوية، وليُحمّل الطرف الذي أوصل العلاقات لهذا المستوى السيء المسؤولية كاملة غير منقوصة”.
يقول لعمامرة كل هذا متناسيا ان الذاكرة المغربية والجزائرية تحتفظ بأشكال من الكفاح المشترك ضد الاستعمار، بل إن المغرب في واقع الأمر شكّل سندا للجزائر في ثورتها كما تؤكد ذلك كثير من الوقائع والوثائق التاريخية
يقول لعمامرة هذا غير مباليا بكون المغرب كان ، ملاذا لقادة التحرير ومركزا لانطلاق التعبئة والحشد ودعم الثورة الجزائرية بمختلف الأشكال .
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يقول لعمامرة هذا اؤ ابه لكون الملك محمد الخامس رفض تسوية الحدود في الصحراء مع فرنسا، باعتبار ذلك سيتم مع الأشقاء الجزائريين بعد التحرير، باعتبار الهم المشترك ووحدة المعركة ضد المستعمر، إذ إن أي تسوية مغربية فرنسية للحدود حينئذ كانت ستمنح شرعية للاستعمار الفرنسي للجزائر وستضرّ بنضال الجزائر في مسارها التحرري.
9 تعليقات
المسلم أخو المسلم.
دين الإسلام يحرم قطع العلاقات بين بين المسلمين،و على باقي المسلمين التعجيل بالوساطة لإصلاح ما أفسدته السياسة.
فلتذهب إلى الجحيم وساطاتكم ولا ننتظر منكم شيئا ولا نطلب من أي طرف أن يتوسط لنا مع جار سيئ لا اليوم ولا غدا.
وإن غدا ناظره لقريب. سينقلب عليكم سحركم وسترون الأسوأ
لا اريد صلحا ولا تصالحا معهم الا بعد غياب عساكرهم عن الحكم
لا ادري لماذا هذا الاصرار على الحديث مع هذا الجار السوء?
لا يمكن ان تكون لنا علاقة مع جار يكن لك الحقد وحسود من الأفضل لنا ان لا تكون لنا مع هده العصابة اي علاقة
من المستحيل ان يفكر الكابرانات في الصلح مع المغرب، لسبب بسيط: سيفقدون بدلك عدوا وهميا يرعبون به شعبهم المغفل ويبررون به بقاؤهم في الحكم جاتمين على صدور وانفاس الشعب الجزائري الشقيق المغلوب على أمره.
اقول لوزير خارجية الجارة أكبر خطر يتهدد المنطقة هو هذا النوعية الفريدة من المسؤولين والذي يعطي لنفسه الحق في سب المستقبل،واقول له أيضا امضوا كماعهدناكم تسببتم في خراب وطنكم والان تنخرطون في مسلسل معد له سلفا من أجل خراب المنطقة ولكن هيهات لن تنالوا ماتصبون اليه،فجواركم أمة عريقة وليست دولة مبنية على مقاس وهوى المستعمر.
لا نقبل حتى سماع اسم الجزائر فكيف سنقبل بصلح مع حكام الزريبة ؟؟؟
لا امس ولا اليوم ولا غد ولا حتى يوم القيامة فلتذهبوا الى قعر الجحيم
تخترعون الكذبة وتصدقونها لم يطلب المغرب من احد ان يتوسط له لارجاع العلاقات مع عصابة الكابرانات التي جوعت شعبا باكمله وحرمته من التنمية والازدهار مقابل احتضان شرذمة من الانفصاليين.المغرب قادر على مواجهة كل التحديات وبالاخص مع دولة مثل دولتكم التي لا تاريخ لها ولا حضارة لها ولا مصداقية لها إقليميا وعالميا.