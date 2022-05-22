جدري القرود يصل اليونان

هبة بريس _ وكالات

أعلنت هيئة الصحة العامة في اليونان، السبت، رصد أول إصابة محتملة بمرض جدري القرود في البلاد لدى سائح إنكليزي.

وقالت الهيئة في بيان إن المواطن الإنكليزي وشريكته نقلا إلى المستشفى ووضعا في غرفة معزولة. وستبين التحاليل المخبرية، الاثنين، ما إذا كان الأمر متعلقا بجدري القرود.

وسبق لدول غربية عدة أن أعلنت رصد إصابات بهذا المرض بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وإسبانيا وكندا والسويد

وجدري القرود مرض نادر متوطن في غرب أفريقيا وعادة ما تكون أعراضه الحمى وآلام العضلات وتضخم الغدد اللمفاوية وطفح جلدي على اليدين والوجه

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