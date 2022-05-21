منظمة الصحة تقدم إرشادات للدول بهدف احتواء جدري القرود

هبة بريس - وكالات

قال مستشار كبير بمنظمة الصحة العالمية إن المنظمة تعمل على تقديم المزيد من التوجيهات والإرشادات للدول بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود، وسط مخاوف من احتمال زيادة عدد الإصابات خلال فصل الصيف.

وقال ديفيد هيمان رئيس المجموعة الاستشارية الإستراتيجية والتقنية لمنظمة الصحة العالمية إن المفهوم العملي لمنظمة الصحة العالمية المعتمد على الإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هو أن التفشي الحالي ناجم عن الاتصال الجنسي. ورأس هيمان اجتماعا بشأن تفشي المرض يوم الجمعة.

ويعد جدري القرود مرضا معديا عادة ما يكون خفيفا وهو متوطن في مناطق من غرب ووسط قارة أفريقيا. وينتشر هذا المرض من خلال الاحتكاك المباشر وهو ما يعني إنه يمكن احتواؤه بسهولة من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة فور تشخيص أي إصابة جديدة

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