طنجة.. انطلاق النسخة الأولى من يوم ريادة الأعمال بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة (ENSAT)

هبة بريس - مكتب طنجة

نظمت المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة بشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لعمالة طنجة-أصيلة ونادي Enactus ENSA of Tangier يوم ريادة الأعمال تحت شعار أي دور لنظام بيئة المقاولات في تعزيز ريادة الأعمال والابتكار؟

خلال فعاليات هذا اليوم التحسيسي تم تشجيع الطلبة والشباب على المبادرة لريادة الأعمال وتعزيز الإدماج الاقتصادي من أجل تحرير طاقاتهم وإطلاق قدراتهم الإبداعية بالتعبير في جميع المجالات، كما ترمي هذه المناسبة أيضا إلى تقريب حاملي المشاريع في جهة طنجة تطوان الحسيمة من عروض التمويل والمارفقة، وتمكينهم من التكوين والتدريب وكذا تبادل التجارب الناجحة في ريادة الأعمال.

وقد تضمن هذا اللقاء ندوة عامة حضرها فاعلون بارزون بالجهة، وأيضا تمّ تنظيم خلال هذا اليوم التفاعلي مائدة مستديرة لمناقشة موضوع إدماج الشباب من خلال ريادة الأعمال والابتكار.

إضافة إلى ذلك تمت برمجة ورشات موضوعاتية تركز على الإشكاليات المتعلقة بالتمويل والتسويق وخطط الأعمال Business Plan، أطرها مهنيون متخصصون في نظام بيئة الأعمال.

وقد أعتبر يوم ريادة الأعمال بالنسبة لحاملي المشاريع التي تمّ انتقاؤها فرصة هامة لعرض مشاريعهم والدفاع عنها أمام لجنة تحكيم مؤلفة من أساتذة ومهنيين ورواد أعمال.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0