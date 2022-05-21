ما سر انسحاب عبد اللطيف وهبي من لقاء نسوي بطنجة ؟

هبة بريس – مكتب طنجة

تسببت مغادرة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي ، لقاعة الاجتماع التي احتضنت اللقاء النسوي الجهوي ، اليوم السبت 21 ماي بمدينة طنجة ، (تسببت) في غضب واحتجاج نساء من الحضور واعلان انسحابهن قبل عودتهن للقاء بعد تدخل من طرف قيادات حزبية جهوية .

مصادر “هبة بريس ” أكدت أن الوزير عبد اللطيف وهبي حضر الى اللقاء التواصلي النسائي الذي نظمته الأمانة العامة الجهوية للحزب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تحت شعار: “تنظيم جهوي قوي من أجل التمكين السياسي للمرأة وإعداد نخب المستقبل ” ، قبل أن يقرر مغادرة القاعة لارتباطه بمواعيد عمل واجتماعات ، الأمر الذي اعتبرته نساء حاضرات بمثابة إهانة لهن ليقررن بدورهن الانسحاب كخطوة احتجاحية .

واستدركت قيادات جهوية بالحزب ، الموقف بعد تقديم اعتذار للنساء الحاضرات خاصة القادمات من عمالة المضيق- الفنيدق ، حيث تم استئناف اللقاء الجهوي على وقع “غضب الباميات” الحاضرات من خطوة وهبي وقراره الانسحاب من اللقاء .

ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة اللقاء التواصلية الجهوية التي دعت إليها اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لمنظمة نساء حزب الأصالة والمعاصرة، بهدف الإعداد للمؤتمر الوطني لمنظمة نساء الحزب.

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