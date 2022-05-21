تطوان ..مندوبية التعليم تكشف ملابسات تسمم تلاميذ بجماعة السحتريين

هبة بريس - مكتب طنجة

قالت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتطوان، أن حالة التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم بالمدرسة الجماعاتية ابن النفيس بجماعة السحتريين القروية، مستقرة ولاتدعو للقلق.

وأفادت المندوبية في بلاغ لها : ” انتقلت لجنة إقليمية إلى عين المكان حيث تم نقل التلاميذ الذين ظهرت عليهم أعراض التسمم على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي سانية الرمل”.

وأردف البلاغ أن عدد التلاميذ الذين أصيبوا بحالات التسمم بلغ ستة (6) تلاميذ حيث تم إخضاعهم للبرتوكول العلاجي المعمول به في مثل هذه الحالات.

واستنفرت واقعة تسمم تلاميذ الجماعة المذكورة السلطات المحلية ومعها آبلء وأولياء امور التلاميذ .

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0