من موقع الحادث

سطات…انقلاب آلة حصاد يخلف قتيلين وجريح

2022-05-21 / 21:36
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن انقلاب آلة حصاد بجماعة أولاد امحمد نواحي ابن احمد باقليم سطات، خلف مصرع شخصين، وإصابة ثالث بجروح بليغة، نقل على اثرها صوب قسم المستعجلات بمستشفى الحسن الثاني بسطات لتلقي الاسعافات الأولية.

المعلومات الأولية، تفيد بأن السائق فقد السيطرة على الآلة مما جعلها تنحرف عن مسارها الطبيعي لتنقلب جانبا مخلفة خسائر في الأرواح، استدعت حضور عناصر الدرك الملكي بالمنطقة التي انتقلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في الموضوع والاشراف على نقل جثتي الضحيتين صوب مستودع الأموات، فيما أحيل الثالث على قسم العناية المركزة لخطورة الإصابة.

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