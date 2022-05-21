نظام الكابرانات يتوهم أن المغرب يبحث عن وساطة ولعمامرة يجيب على نفسه
يبدو أن تضخم “الأنا الجزائرية “وصل الى مستوى جعل مسؤولي هذا البلد يتوهمون ويختلقون قرارات ومساعي موجودة فقط في مخيلتهم التي أصابها الخرف وبوأتهم صدارة “دبلوماسية التبهديل “.
مناسبة الحديث ماتردد على لسان وزير خارجية “ديك الدولة لي هاك ” رمطان لعمارة حول رفض جزائري لماقال أنها مساعي سعودية لوساطة بين بلاده والمملكة المغربي ،حيث ادلى بتصريحات قال فيها “إن موضوع قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب لا يحتمل الوساطات لا اليوم ولا غدا، وموقف الجزائر واضح ويستند لأسباب قوية حيث جاء ليحمل الطرف الذي أوصل العلاقات إلى هذا المستوى السيء، المسؤولية كاملة غير منقوصة”.
لعمامرة الذي انتظر الى حين مغادرة وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، ليطلق العنان لمخيلته برفض جزائري للوساطة بين بلاده والمغرب، وهو الامر الذي لم تتحدث عنه البتة أية جهات سعودية أو نظيرتها المغربية مايؤكد ان محاولة لعمامرة ماهي سوى “مونولوغ فارغ ” لاطالة أمد مسكن “العدو الكلاسيكي ” وتغليط الراي العام الجزائري .
2 تعليقات
والله مارءيت،اغبى،من حكام وكبرانت،الجزاءر،محافظة مماهم،فرنسا،سابقا لادين لادنيا،والصحراء،الشرقية ستحرر،سواء عن طريق،الأمم المتحدة،أو الحرب اقول الحرب ونحن،مستعدون،للحرب، وراء ملك،البلاد، انتهى،الكلام،والسلام
المهم و كما يقول الجزائريون انفسهم (بلاد الكابرانات النيف في السما و الرجلين في الوسخ) نظام الكابرانات هو الذي قطع خارطة العالم العربي كلها ذهابا و ايابا من اجل طلب المصالحة لكنه اصطدم بالواقعية المغربية التي اذلت نظامه امام العالم بسياسة الهدوء و الضرب الموجع الذي اجج سعار الكابرانات و اذنابهم .؟ كان على الكابرانات ان يستحوا ان بقي لهم ذرة من شرف و لا يشترطوا و لو شراك نعال و يقبلوا بشروط المغرب الموضوعية ان هم ارادوا اعادة ادماج نظامهم في المنطقة العربية او الافريقية لكنه خيالهم اللامتناهي اوهمهم بانهم في موقف يسمح لهم بفرض شروط اقل ما يقال انها صبيانية و حتى الوسيط السعودي وضع عليها علامات استفهام ., لقد ولى زمن الاخطاء الديبلوماسية الكارثية االتي وقع فيها المغرب سابقا سواء بحسن نية او سوء تقدير و اليوم شعار الديبلوماسية الحية هو الواقعية ثم الواقعية و ليذهب نظام الكابرانات الى الجحيم