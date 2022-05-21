حي البرنسيبي - سبتة

اطلاق نار استهدف أما وابنها القاصر يهز حي “البرينسبي” بسبتة المحتلة

2022-05-21 / 20:21
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هبة بريس - مكتب طنجة

استنفر اطلاق نار بحي “البرينسبي ” الذي تقطنه غالبية من أصول مغربية ، عشية اليوم السبت 21 ماي ،الشرطة الوطنية الاسبانية بسبتة المحتلة والتي هرعت الى المكان للوقوف غلى ملابسات الواقعة .

وبحسب موقع “الفارو دي سوتا ” المخلي، فان عناصر من شرطة سبتة ، توجهت إلى حي “برينسيبي” بعد ظهر يوم السبت بعد أن تم إطلاق بعض الأعيرة النارية في أحد المنازل.

وبحسب المصدر ذاته فقد حدث اطلاق النار بعد مشادة عائلية تتعلق بالسكن ، حيث أطلق رجل النار على امرأة وابنها القاصر ، واضطر سكان المنطقة إلى نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى الجامعة.

المرأة مصابة بجروح في منطقة الصدر والقاصر في الجزء العلوي من الجسم حيث وصفت الاصابات بالخطيرة .

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