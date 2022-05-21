شكيب بنموسى

حالات تسمم ..ماالذي يحدث بين التلاميذ ؟

2022-05-21 / 19:44
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هبة بريس - الرباط

سجل المغرب خلال الأيام الاخيرة تكرار حوادث تسمم تلاميذ عدد من المدارس بعد تناولهم لوجبات الأمر الذي دفع بعدد من الاصوات الى المطالبة بفتح تحقيق من طرف الوزارة الوصية لتحديد الأسباب الحقيقة وراء تناسل هكذا حالات .

ويأتي ذلك بعدما استقبل مستشفى سانية الرمل بتطوان ، اليوم السبت، عشرات التلاميذ الذين تعرضوا لتسمم داخل احدى المؤسسات الواقعة بجماعة السحتريين ضواحي الاقليم .

كما سجل إقليما الرشيدية وسيدي قاسم، واقعتين مماثلتين، حيث أصيب 70 تلميذا داخليا بتسمم غذائي نتج عنه قيء وآلام في المعدة، الأسبوع المنصرم، بمطعم إعدادية “بادو” بأغبالو نكردوس بالراشيدية، فيما تعرض العشرات من التلميذات لتسمم جماعي بجماعة الكداري، أمس الجمعة، وهي الواقعة التي استنفرت السلطات المحلية ومعها اباء واولياء أمور التلاميذ .

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