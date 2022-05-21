بعد توقف دام 10 سنوات ..مناورات عسكرية جوية بين المغرب وفرنسا

يجري المغرب وفرنسا مناورات عسكرية جوية ، في الفترة مابين 16 و27 ماي الجاري ، بالقاعدة الجوية الخامسة بسيدي سليمان .

وكشف منتدى “فار ماروك ” المختهصص في اخبار القوات المسلحة الملكية ، انه :”بعد توقف دام 10 سنوات، تعود المناورات الجوية بين الاسراب المقاتلة للقوات الملكية الجوية (طائرات الميراج اف1 المطورة) و القوات الجوية و الفضائية الفرنسية (الميراج 2000) بالقاعدة الجوية الخامسة بسيدي سليمان من 16 الى 27 ماي الجاي، في تجل جديد لعودة الدفئ و تفعيل التعاون العسكري المهم بين البلدين الصديقين “.

وتندرج هذه التدريبات في إطار مناورات دورية مشتركة يجريها المغرب مع دول عدة، قصد تحديث جيشه واختبار الأسلحة التي يقتنيها من أجل تقييم فعاليتها وقدراتها.

وتكمن أهمية المناورات ، في كونها تروم الوقوف على تطور وجاهزية الجيش المغربي ومدى استعداده لمواجهة الأخطار وتأمين حدود البلاد.

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