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فاس.. شخص يعتدي على سيدة وينهي حياته بواسطة سكين

2022-05-21 / 18:59
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فتحت مصالح ولاية أمن فاس بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، زوال اليوم السبت 21 ماي الجاري، وذلك لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص على الانتحار بعدما قام بتعريض سيدة لمحاولة القتل العمد بواسطة السلاح الأبيض.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض سيدة تكتري شقة في ملكيته لمحاولة القتل العمد بسبب خلاف حول عدم أداء السومة الكرائية، وذلك قبل أن يتعمد إيذاء نفسه بواسطة السلاح الأبيض ويحاول الانتحار عن طريق القفز من شقة في الطابق العلوي.

وقد تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى على متن سيارة الإسعاف قبل أن يلفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بجروحه، بينما لازالت الضحية تخضع للعلاجات الضرورية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بمدينة فاس، في انتظار استقرار حالتها الصحية ليتسنى تحصيل إفادتها حول خلفيات وملابسات هذه القضية.

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