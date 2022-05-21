بايدن : عرضنا اللقاح على كوريا الشمالية لكننا لم نتلقى أي رد

هبة بريس - وكالات

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن كوريا الشمالية لم ترد على عرض واشنطن تزويدها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد أول انتشار معترف به للوباء.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ أن ما يقرب من 2.5 مليون شخص أصيبوا “بحمى غريبة” في كوريا الشمالية، وإن جميع أنحاء البلاد تخضع للإغلاق.

ويُعتقد أن هذا البلد معرض للخطر بشكل خاص، لأنه ليس لديه سوى القليل من أنظمة الاختبارات أو إمدادات اللقاح.

وأعلن بايدن عرضه في مؤتمر صحفي في كوريا الجنوبية.

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