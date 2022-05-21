بايدن : عرضنا اللقاح على كوريا الشمالية لكننا لم نتلقى أي رد
هبة بريس - وكالات
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إن كوريا الشمالية لم ترد على عرض واشنطن تزويدها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد أول انتشار معترف به للوباء.
وذكرت وسائل الإعلام الحكومية في بيونغ يانغ أن ما يقرب من 2.5 مليون شخص أصيبوا “بحمى غريبة” في كوريا الشمالية، وإن جميع أنحاء البلاد تخضع للإغلاق.
ويُعتقد أن هذا البلد معرض للخطر بشكل خاص، لأنه ليس لديه سوى القليل من أنظمة الاختبارات أو إمدادات اللقاح.
وأعلن بايدن عرضه في مؤتمر صحفي في كوريا الجنوبية.
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لم ترد كوريا على عرض واشنطن تزويدها بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، حيث تكافح البلاد أول انتشار معترف به للوباء.
لأن كوريـا الشمالية أدركت أن السياســة الأمريكيـة عـدائيـة للشعـوب ومـاكـرة للعـالم ، أمـريكـا المخـربـة للاقتصـاد العـالمـي ، غــررت بالدول الأروبيــة وجـرتهـا الى حـروب لا تنتهـي ومـدمـرة ، وأمـريكـا بعيـدة عـن المستنـقع الـذي صنعتــة . ونـذكـر دومـا أن الـعـالم ينـادي دائما بوقف الحـروب :
يكفيـنـا يكفيـنـا مـن الحـروب ، أمـريـكـا عـدوة الشعـوب.
وليس هنـاك مـا يسمـى “بحمى غريبة” في كوريا الشمالية، وإن جميع أنحاء البلاد لا تخضع للإغلاق.
هـذه سـوى إدعـاءات وسيـاسـة وحـرب إعـلاميـة قـذرة ، كمـا عمـلت مع جـائحـة كورونـا ولقـاحـاتهـا المفضـوحـة ومسلسلاتهـا ,إن الله يمهـل ولا يهمــل، اللهم أرفـع عنـا البلاء والوبـاء والجهـل والغبـاء. ونـدعـو الله جلت قـدرته أن يضـرب الظـالمين بالظـالميـن ويجمـد الـدم فـي عـروقـهم ، آميـن يارب العـالميــن…