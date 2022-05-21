مرصد الشمال يطالب بالتحقيق في “محاولات للتصفية الجسدية لرئيسه “

هبة بريس - الرباط

طالب محمد بن عيسى، رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، عبر شكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط، بالتحقيق في ماقال أنها “محاولة لتصفيته جسديا ” .

واتهم بنعيسى من خلال الشكاية التي قال انها مرفقة بدلائل وقرائن وصفها بـ”مادية خطيرة”، عن تورط مستشار جماعي بمرتيل وشقيقه “بتهديده ومحاولة تصفيته جسديا عبر استئجار أشخاص آخرين”.

وأفاد المرصد في بلاغ له، أن المستشار الجماعي بمرتيل أرسل إلى بنعيسى بتسجيل صوتي عبر تقنية الواتساب تضمن ما اعتبره “جملا تهديدية” حيث قال بأنه “تم وضع شكاية ضدهما لم تحرك النيابة العامة بابتدائية تطوان أي متابعة للمتهمين رغم الإثباتات”.

وتابع البلاغ بأن بنغيسى تعرض لمحاولة دهس، أثناء تواجده بشارع الحسن الثاني بمرتيل، بواسطة سيارة Golf 2 بيضاء بزجاج معتم، تم وضع اشعار لدى مصلحة المداومة بمفوضية شرطة مرتيل في نفس اليوم، مضيفا بأنه يوجد شاهد حاول المستشار الجماعي وشقيقه استئجاره بواسطة اغراءات مالية “من أجل تصفيته..”.

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