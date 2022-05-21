طنجة ..توقيف شخص تورط في عدة سرقات من داخل المنزال

هبة بريس - مكتب طنجة

أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة على

النيابة العامة المختصة، خلال منتصف شهر ماي الجاري، شخصا يبلغ من العمر 53 سنة، من ذوي السوابق القضائية Uي الجرائم الماسة بالممتلكات، وذلك للاشتباه في تورطھ في قضية تتعلق بتعدد السرقات من داخل المنازل.

وقد جرى توقيف المشتبھ فيھ على متن سيارة نفعية بمنطقة “طنجة البالية”، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عمليات سرقة بالكسر وباستعمال مفاتيح مزورة، استهدفت مجموعة من المنازل بمختلف أحياء مدينة طنجة

ومنطقة بني مكادة.

عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز

أدوات حديدية يشتبه في استخدامها في كسر الأقفال بغرض ارتكاب السرقة الموصوفة، فضلا عن حجز مبالغ مالية ومجموعة من الحلي والمتعلقات الشخصية والأدوات الاكترونية التي يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن

إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن يتم تقديمه أمام العدالة .

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