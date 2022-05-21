إعلام فرنسي: مبابي يقرر البقاء في نادي باريس سان جيرمان

هبة بريس - وكالات

أفادت العديد من وسائل الإعلام في الساعات الماضية بأن المهاجم الفرنسي كيليان مبابي اتخذ قراره بشأن مستقبله وفضل البقاء مع فريقه باريس سان جيرمان عوضا عن الانتقال إلى ريال مدريد.

وتحدثت صحف “ليكيب” و”لوباريزيان” الفرنسيتان و”ماركا” الإسبانية إضافة إلى إذاعة “أر أم سي” عن قرار مبابي تمديد عقده مع سان جيرمان لثلاثة أعوام بانتظار التوقيع رسميا، على أن يعلن عن ذلك في وقت لاحق من مساء السبت.

ورفض المقربون من مبابي التعليق على ما أوردته وسائل الإعلام لدى الاتصال بهم، بانتظار أن يصدر بيان رسمي من نادي العاصمة الفرنسية بهذا الشأن.

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