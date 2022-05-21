استفاد منه 200 طفل.. جمعية هبة تنظم حفل ختان جماعي مجاني بجرسيف
نظمت جمعية هبة صباح اليوم السبت 21 ماي 2022 النسخة الخامسة من الختان الجماعي المجاني بجرسيف بشراكة مع مندوبية الصحة و إدارة المستشفى الإقليمي بقسم الجراحة في المستشفى الإقليمي لجرسيف.
وسيستفيذ من هذه الحملة أزيد من 200طفل، سبق لهم أن قامو بتحليل طبية على نفقة جمعية هبة.
و استفاد هؤلاء الأطفال من الأدوية و البسة خاصة بهذا الختان و لعب.
و دأبت جمعية هبة على تنظيم هذه الحملات و أعمال خيرية تضامنية أخرى على نفقتها الخاصة من دون أي دعم من أي جهة.
وتجدر الإشارة ان الجمعية كانت قد وضعت إعلان من أجل تسجيل الأطفال من فاتح ماي إلى العاشر منه وقامت بالاتصال بهم من أجل إجراء التحاليل قبل بداية الختان، كل ذلك على نفقة جمعية هبة.
و قدمت جمعية هبة جزيل الشكر للسلطات المحلية على مواكبتها للحدث، ولإدارة المستشفى الإقليمي و مندوبية الصحة على تعاونهما بتوفير فضاء مناسب لهذه الحملة وكذا توفير الأدوية.
19 تعليقات
مبادرة جميلة من جمعية هبة جزاها الله خير الجزاء..
شكرا لاعضاء الجمعية والطاقه الطبي والمندوبية على تفاعلهم في هذه المبادرة القيمة..
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ان شاء الله نتمنى مزيدا من المبادرات من الجمعيات الآخرى …
مبادرة طيبة بارك الله فيكم شكرا لكل الاطقم والسلطات المحلية على هذا العمل الخيري الرائع ولكم الاجر و الثواب في ذالك..
الف مبروك للأطفال. اللهم جازي كل من ساهم في هذا العمل الخيري الذي ادخل الفرحة في قلوب هذه الأسر.
بارك الله فيكم على هذا العمل وجزاكم الله خيرا الجزاء ووفقكم ربي لما يحبه ويرضاه..
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الخير في امتي الى يوم الدين ..
مساعدة الفقراء والمحتاجين وتطييب الخاطر وادخال السرورو على قلب كل مسلم كلها امور نتقرب بها الى الله عز وجل . تقبل الله منكم
اللهم قدرنا على فعل الخير يارب .عمل مقبول ان شاء الله
بارك الله فيكم وفي السلطات المحلية والطاقه الطبي والمندوبية الصحية على هذا العمل الجبار وعلى رأسهم جمعية هبة نقول لها شكرا لك ..
ادخال الفرحة في قلوب الناس اجر وخير لا يعرف الا من عاشه هنيئا لمن فعل خيرا واحتسبه لله ..
يقول المولى عز وجل: «مَّثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».
شكرا لكل الفاعلين الذين مدوا يد المساعدة لجمعية هبة صاحبة المبادرة الطيبة تشكراتنا لها لمجهودها الجبار.
جزاكم الله خيرا وكان في ميزان الحسنات مقبولا..
كما عهدنا لجمعية هبة لعملها الخيري في نسخته 5 ادخلت البهجة والسرور في نفوس الأسر ..
شكرا لكم كل اعضاء الجمعية الساهرين على هذا العمل الوطني الذي ادخل السرور والبهجة في نفوس 200 اسر على ختان أطفالهم..
بادرة طيبة من جمعية هبة للاعمال الخيرية لختان 200 اسر شكرا لكم ولكل اعضاء الجمعية والسلطات المحلية والطاقم الطبي..
شكرا لكم جمعية هبة. على تفانيكم
جزاكم الله خيرا لجمعية هبة .والسلطات المحلية والمندوبية الصحية لتسخير كل إمكانياتها للتعاون ومد يد المساعدة لادخال الفرحة الأسر المعوزة.شكرا لكم جميعا