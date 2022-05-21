استفاد منه 200 طفل.. جمعية هبة تنظم حفل ختان جماعي مجاني بجرسيف

هبة بريس - جرسيف

نظمت جمعية هبة صباح اليوم السبت 21 ماي 2022 النسخة الخامسة من الختان الجماعي المجاني بجرسيف بشراكة مع مندوبية الصحة و إدارة المستشفى الإقليمي بقسم الجراحة في المستشفى الإقليمي لجرسيف.

وسيستفيذ من هذه الحملة أزيد من 200طفل، سبق لهم أن قامو بتحليل طبية على نفقة جمعية هبة.

و استفاد هؤلاء الأطفال من الأدوية و البسة خاصة بهذا الختان و لعب.

و دأبت جمعية هبة على تنظيم هذه الحملات و أعمال خيرية تضامنية أخرى على نفقتها الخاصة من دون أي دعم من أي جهة.

وتجدر الإشارة ان الجمعية كانت قد وضعت إعلان من أجل تسجيل الأطفال من فاتح ماي إلى العاشر منه وقامت بالاتصال بهم من أجل إجراء التحاليل قبل بداية الختان، كل ذلك على نفقة جمعية هبة.

و قدمت جمعية هبة جزيل الشكر للسلطات المحلية على مواكبتها للحدث، ولإدارة المستشفى الإقليمي و مندوبية الصحة على تعاونهما بتوفير فضاء مناسب لهذه الحملة وكذا توفير الأدوية.

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