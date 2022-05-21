يمتطي دراجة نارية ويتحرش بالنساء.. أمن السراغنة يوقف شخصا

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة قلعة السراغنة، مساء أمس الجمعة 20 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 35 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتحرش الجنسي.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة قلعة السراغنة قد فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية توصلها بشكايات من سيدات يتهمن شخصا يستعمل دراجة نارية بتعريضهن للتحرش الجنسي، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع خبر تداولته مجموعة من المواقع الإخبارية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيه، وذلك قبل أن يتم توقيفه وحجز الدراجة النارية المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية بقلعة السراغنة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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