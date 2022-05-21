إسبانيا تخفف قيود دخول السائحين غير المطعمين من خارج أوربا

هبة بريس - وكالات

خففت إسبانيا، اليوم السبت، قواعد دخول البلاد المتعلقة بفيروس كورونا للسائحين غير المطعمين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي لتعزيز قطاع السياحة الرئيسي قبل ذروة العطلات الصيفية.

ولم يكن بإمكان السائحين القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بما في ذلك بريطانيا السوق السياحي الرئيسي لإسبانيا، دخول البلاد إلا بإثبات التطعيم أو التعافي من فيروس كورونا المستجد، بحسب “فرانس برس”.

ولكن اعتبارا من اليوم السبت سيسمح للسائحين من خارج الاتحاد الأوروبي دخول إسبانيا بنتائج اختبار سلبية، حسبما ذكرت وزارة النقل في بيان.

ويجب أن تجرى اختبارات “بي سي أر” خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى إسبانيا أو اختبار المضادات قبل المغادرة.

وقالت وزيرة السياحة ماريا رييس ماروتو إن “المرحلة الجديدة من الوباء” تعني أن البلاد قادرة على تخفيف القيود بمساواة السياح القادمين من خارج الاتحاد الأوروبي بأولئك القادمين من التكتل (الاتحاد الأوروبي).

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