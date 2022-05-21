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“سجين“ يطالب بإجراء عملية جراحية على اليد ومنحه نظارات طبية

2022-05-21 / 16:00
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هبة بريس - فاس

وجه المعتقل بالسجن المحلي رأس الماء بفاس “بوشعيب الفروج”، طلبا إلى جمعة حقوقية وذلك من أجل مساعدته لإجراء عملية جراحية، على يده التي تعاني من شلل، والمساعدة في توفير النظارات الطبية التي يحتاجها.

وكشف المعتقل في رسالته التي حصلت الجريدة على نسخة منها، على أن طبيب الجناح رقم 3 بالسجن المحلي راس الماء، رفض إحالته على المستشفى والطبيب الاختصاصي، لإجراء الفحوصات اللازمة لدى أخصائي العظام والعيون، وتوفير نظارات طبية، رغم مطالباته المتكررة ، بمبرر عدم قدرة المستشفى على توفير ثمن العملية.

وناشد المتحدث في رسالته للجمعية، التدخل العاجل ومساعدته قصد إجراء الفحوصات اللازمة والعملية الجراحية على يده التي تعاني من الشلل، وتقديم الرعاية الصحية له، مناشدا في نفس الان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل ضمان حقه في التطبيب كما هو متعارف عليه في القوانين الدولية والوطنية الخاصة بحقوق السجين.

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