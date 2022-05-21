ضمنهم بايدن وابنه.. روسيا تمنع 963 أمريكيا من دخول أراضيها

هبة بريس - وكالات

قررت روسيا فرض عقوبات على 963 مواطنا أمريكيا، بمن فيهم الرئيس الأمريكي جو بايدن وأبنه هانتر ونائبته كامالا هاريس، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان “ردا على إجراء مماثل اتخذته الولايات المتحدة ضد روسيا، تنشر وزارة الخارجية الروسية قائمة بالمواطنين الأمريكيين الممنوعين بشكل دائم من دخول روسيا.

وأضاف البيان “لا تسعى روسيا إلى المواجهة وهي منفتحة على الحوار الصادق والاحترام المتبادل، وتفصل الشعب الأمريكي، الذي نحترمه دائما عن السلطات الأمريكية ، التي تحرض على الخوف من روسيا”.

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